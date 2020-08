Un posto al sole anticipazioni 28 agosto 2020: Rossella e Patrizio sempre più in pericolo (Di venerdì 28 agosto 2020) Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 28 agosto 2020 su Rai3 alle 20:45, Rossella e Patrizio si troveranno in grande pericolo: anticipazioni. Un posto al sole torna venerdì 28 agosto 2020 su Rai3 alle 20:45 ma fin dalle anticipazioni sembrano esserci grossi guai all'orizzonte per Patrizio e Rossella. I due ragazzi infatti si troveranno in una situazione cruciale quanto pericolosa mentre Viola avrà un atteggiamento intransigente con Nicotera e verrà messa sotto pressione da Angela. Fabrizio è in partenza per la Russia mentre Marina e Roberto avranno modo di duellare a ... Leggi su movieplayer

gigliodorato : Tutti che se potessero andrebbero a vivere in un cottage e poi ce sto io che se avessi l'occasione andrei in posto al sole e con il mare - yngiIy : quanto sono affascinanti i temporali estivi? cioè sono qualcosa tipo fuori posto che non dovrebbe esserci in una st… - AnnabeLecter : @MartinaSybelle ma.. passi Don Matteo, ma Un Posto al Sole pure da te al nord? Pensavo avesse presa solo da Napoli in giù! - AntonioParisi00 : RT @PiraniP: @_s_andr_a @AntonioParisi00 vi è già un forte investimento in energie alternative legate al sole al vento e all’acqua credo ch… - PiraniP : @_s_andr_a @AntonioParisi00 vi è già un forte investimento in energie alternative legate al sole al vento e all’acq… -