Un piano dietetico di sette giorni per dimagrire senza rinunciare al gusto (Di giovedì 27 agosto 2020) . dimagrire a volte può rivelarsi un’impresa, soprattutto se il problema sono le maniglie dell’amore, facilissime da mettere su e difficilissime da perdere. Ma una dieta dimagrante non vuol dire necessariamente sofferenza. Qui di seguito te ne suggeriamo una da provare per sette giorni. Se alla fine della settimana vedi dei risultati, consulta il tuo dietologo e decidi con lui se è il caso di proseguire con questa dieta, magari aggiustando il tiro qua e là per tenere conto delle tue caratteristiche personali. Giorno per giorno, il menù sarà quello che segue (tutt’altro che monacale , in fin dei conti). Giorno 1 (diciamo lunedì ). A colazione: 50 grammi di cereali interi, una tazza di latte scremato, una banana non troppo matura. A pranzo: una fetta di pane integrale (di ... Leggi su pianetadonne.blog

Dopo gli sforzi fatti durante l’anno per ritrovare la forma fisica, per benessere o in vista della prova costume, in tanto in estate, durante le vacanze, si lasciano andare concedendosi qualche eccess ...

Mangiare carote per 7 giorni fa dimagrire? Si, se si mangiano seguendo un piano alimentare semplice e senza bevande alcoliche o snack dolci o salati. Le carote sono ortaggi che nell’immaginario sono ...

