Un mondo sospeso, l’Haludovo Palace Hotel in Croazia era così lussuoso da avere piscine piene di champagne: dallo sfarzo a luogo per i rifugiati fino all’abbandono [FOTO] (Di giovedì 27 agosto 2020) Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli Hotel, sono tanti i posti del mondo che dallo splendore sono passati all’abbandono. Uno di questi è l’Haludovo Palace Hotel sull’isola di Krk, in Croazia, che nel 1972 ha aperto le sue porte. Progettato da Boris ... Leggi su meteoweb.eu

GALLIPOLI - Non avrà luogo la fase finale di Miss Mondo Italia 2020. Lo ha reso noto la società “Adm International” che detiene per l’Italia il marchio del concorso internazionale. Prima di vedere le ...

Concorrente positivo al Covid, “Ballando con le stelle” sospeso per 48 ore

ROMA. «Samuel Peron è risultato positivo» a un tampone veloce, nella seconda tornata di controlli settimanali effettuati da tutto il gruppo del programma Ballando con le stelle. «Samuel è asintomatico ...

