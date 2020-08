Un milione di euro in un giorno per la ex Disney: è record per Bella Thorne (Di giovedì 27 agosto 2020) Bella Thorne continua a battere record su OnlyFans. La famosa attrice e cantante statunitense, nota al grande pubblico per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo e Paige Townsen nella serie teen drama Famous in Love, si è iscritta alla piattaforma all’inizio di questo mese. La 22enne ha fatto l’annuncio in un video sui social media dove indossava un minuscolo bikini. La scelta di Bella Thorne segue quella già fatta da alcune celebrità, come ad esempio Kerry Katona e Cardi B, che hanno deciso di creare un account OnlyFans. Tuttavia, sembra che la Thorne stia riuscendo ad ottenere guadagni molto più elevati rispetto agli altri. L’attrice attualmente addebita ai fan circa 20 dollari al mese per ... Leggi su nonsolo.tv

daniele19996 : @Sport_Mediaset Il Milan è lì solo per Zlatan. Ricordiamocelo quando diciamo “ che mercenario, tutto sto teatrino per un milione di euro” . - QdSit : Troppo poco il milione di euro stanziato dall'assessorato regionale per i grandi eventi siciliani: fuori dai giochi… - Confprofessioni : ????? Da @FProfessioni 1 milione di euro per chi punta sulla #Formazione ?? Il presidente Natali: «La ripartenza econo… - AgenziaOpinione : provincia autonoma trento * Mezzolombardo: « al via uno studio per la ristrutturazione del ponte delle “ Fosine ”,… - DeliaFerreira : RT @FrancoisValeri3: Nell'operazione Microsoft guadagna oltre mezzo milione di Euro e poi i vantaggi legati alla conoscenza di trenta mila… -

Ultime Notizie dalla rete : milione euro Guanzate, gioca un euro e vince un milione – Espansione TV Espansione TV Taxi per andare a scuola? Zampa: "Regioni usino fantasia"

Per l'avvio della scuola "non si può far ripartire i trasporti al 100%. Bisogna fare uno sforzo. Ci sono molte risorse. Il governo ha messo a disposizione oltre 200 milioni di euro. Aumentiamo il nume ...

Salumificio modenese "dimentica" di pagare tasse per 29 milioni

Un’articolata attività di polizia economico-finanziaria condotta dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Modena a conclusione di una attività ispettiva a s ...

