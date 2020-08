Un 17enne è stato accusato di omicidio dopo gli scontri a Kenosha (Di giovedì 27 agosto 2020) Era andato in strada con le milizie armate che difendono i poliziotti, durante le proteste successive al ferimento di Jacob Blake, e ha sparato sui manifestanti Leggi su ilpost

milkoscaglione : RT @nmonesi: La polizia vede un ragazzo con in mano in AR-15 e gli passa affianco come se nulla fosse. Il ragazzo è poi stato arrestato, ma… - LevyGalanti : RT @ilgiornale: È stato identificato e arrestato il 17enne che ha ucciso due uomini durante le manifestazioni dei Black lives matter nel Wi… - Pierorezzacapa : @umanesimo poi possiamo disquisire quanto vogliamo sul fatto che 17enne andasse in giro con un mitra, ma quella è l… - nmonesi : La polizia vede un ragazzo con in mano in AR-15 e gli passa affianco come se nulla fosse. Il ragazzo è poi stato ar… - mr_myro : A sparare ed uccidere due persone a #Kenosha sembra sia stato il 17enne #KyleRittenhouse sceso in strada armato per… -