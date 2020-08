“Ufficialmente morta”. Roberta Ragusa, la ‘svolta’ nel caso: cosa potranno fare i figli (Di giovedì 27 agosto 2020) Il 10 luglio 2020 si sono aperte le porte del carcere per Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, misteriosamente sparita nel nulla sette anni fa. I giudici della I sezione penale della Corte di Cassazione presieduti da Adriano Iasillo, dopo oltre cinque ore di camera di consiglio, hanno respinto il ricorso presentato dai legali di Antonio Logli, Roberto Cavani e Saverio Sergiampietri e “confermato” la condanna a 20 anni di reclusione stabilita dalla Corte d’Appello di Firenze il 14 maggio 2018 per l’accusa di omicidio volontario della moglie Roberta Ragusa e distruzione di cadavere. La donna è scomparsa dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012 e non è stata più ritrovata. “Finalmente si ... Leggi su caffeinamagazine

notone0fthem : Sono tornata a vedere e Apetta è ufficialmente morta, ho provato a salvarla???? - zazoomblog : Roberta Ragusa ufficialmente morta si sblocca leredità per i figli Alessia e Daniele - #Roberta #Ragusa… - CiaCecy : RT @leggoit: Roberta Ragusa ufficialmente #morta, si sblocca l'eredità per i figli Alessia e Daniele - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Roberta Ragusa ufficialmente #morta, si sblocca l'eredità per i figli Alessia e Daniele - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roberta Ragusa ufficialmente #morta, si sblocca l'eredità per i figli Alessia e Daniele -

Ultime Notizie dalla rete : “Ufficialmente morta”