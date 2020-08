Ufficiale, Reina alla Lazio: i dettagli dell’operazione (Di giovedì 27 agosto 2020) Reina stipendio Lazio – «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore José Manuel Reina Páez». Così il club biancoceleste ha annunciato l’ingaggio dell’esperto portiere spagnolo dal Milan. Anche il club rossonero ha annunciato l’addio dell’estremo difensore attraverso un comunicato: «AC Milan comunica di aver ceduto, … L'articolo Ufficiale, Reina alla Lazio: i dettagli dell’operazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

