Ufficiale la tracklist di Crepe di Irama, il nuovo EP con Mediterranea e Arrogante (Di giovedì 27 agosto 2020) La tracklist di Crepe di Irama è finalmente Ufficiale. L'EP, annunciato a sorpresa, conterrà anche le ultime hit estive Arrogante e Mediterranea, che ha già conquistato il doppio disco di platino. Ad aprire la tracklist appena annunciata è il brano che dà il titolo all'EP, Crepe, al quale si aggiungono altre 6 tracce. I brani totali inseriti del prossimo lavoro di Irama, prima del quale ha parlato anche del mercato discografico. La data di uscita è quella del 28 agosto. "Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle Crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono ... Leggi su optimagazine

