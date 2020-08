UFFICIALE - Anche Pogba positivo al Covid: l'ex Juve salta la nazionale (Di giovedì 27 agosto 2020) Paul Pogba fuori dai convocati di Didier Deschamps per le partite contro Svezia (5 settembre) e Croazia (8 settembre) di Nations League. Il centrocampista del MAnchester United è risultato positivo al Covid-19. Leggi su tuttonapoli

LiaCapizzi : Ufficiale. Il boicottaggio dilaga Anche LeBron, Chris Paul &Co non scendono in campo (Rockets-OKC e Lakers-Blazers… - LegaSalvini : UFFICIALE IL PASSAGGIO DI LANDELLA CON #SALVINI, FOGGIA HA UN SINDACO LEGHISTA - vladsrbn : @J__Jack @SantiXVI @ddiohakan Finché non giochi una partita ufficiale con la Nazionale maggiore puoi cambiare. Dieg… - VirgilioZanni : RT @Snobbissima: @LegaSalvini definire paturnie la violazione di una disposizione sanitaria dettata in emergenza da un Sindaco, che oltre a… - AnnickQuemper : RT @Snobbissima: @LegaSalvini definire paturnie la violazione di una disposizione sanitaria dettata in emergenza da un Sindaco, che oltre a… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Anche Ora è anche ufficiale: Monza, arriva Di Gregorio in porta alfredopedulla.com Si fa anche dal medico di base

Sono partiti ieri ufficialmente i test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private lecchesi e di tutta l’Ats della Brianza (quindi anche i distretti di Monza e Vim ...

Sticchi Damiani “Gp Italia a Monza fino al 2025”

MILANO (ITALPRESS) – Il Gran Premio d’Italia di Monza rimarrà nel calendario del campionato di Formula 1 fino al 2025. Lo ha detto il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani, nel corso della presen ...

Sono partiti ieri ufficialmente i test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private lecchesi e di tutta l’Ats della Brianza (quindi anche i distretti di Monza e Vim ...MILANO (ITALPRESS) – Il Gran Premio d’Italia di Monza rimarrà nel calendario del campionato di Formula 1 fino al 2025. Lo ha detto il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani, nel corso della presen ...