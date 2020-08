Udinese, l'ex Di Natale: "De Paul molto importante per il club, spero rimanga" (Di giovedì 27 agosto 2020) UDINE - Antonio Di Natale , per anni bomber e capitano dell' Udinese , ha parlato dell'attuale rosa bianconera al sito ufficiale del club: "È una squadra molto giovane, Gotti ha fatto un buon lavoro ... Leggi su corrieredellosport

Di Natale: «De Paul? Spero rimanga all'Udinese ma merita una big»

UDINE - Antonio Di Natale, per anni bomber e capitano dell'Udinese, ha parlato dell'attuale rosa bianconera al sito ufficiale del club: "È una squadra molto giovane, Gotti ha fatto un buon lavoro spec ...UDINE. Allenamento sotto gli occhi del grande ex Totò Di Natale, mercoledì 26 agosto, per l'Udinese, che una volta entrata in campo al Bruseschi ha scoperto di avere due osservatori speciali. Totò si ...