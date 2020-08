Uccisa e bruciata | il procuratore | ‘Era tatuata perciò è normale’ | FOTO (Di giovedì 27 agosto 2020) Un delitto terribile con un ragazza Uccisa e bruciata si arricchisce di un aspetto grottesco. Colpa delle parole del procuratore in tribunale. La memoria di una ragazza Uccisa e bruciata viene infangata anche in aula di tribunale, come se la sua tremenda morte non bastasse. La povera Danna Maria Reyes aveva soltanto 16 anni e tre … L'articolo Uccisa e bruciata il procuratore ‘Era tatuata perciò è normale’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

È stata uccisa e poi il suo corpo è stato dato alle fiamme. Dana Maria Reyes è morta a 16 anni in un modo terribile, una scena choc ripresa da alcune telecamere di sicurezza che hanno mostrato due rag ...

Giallo Crema, video esclusivo ritrae Pasini vicino a dove è stata trovata l’auto bruciata

Un nuovo video che secondo gli inquirenti inchioda Alessandro Pasini, l'uomo accusato di aver ucciso Sabrina Beccalli, è stato trasmesso in esclusiva dal programma Ogni Mattina, in onda su TV8. Si tra ...

