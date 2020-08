Twin Peaks, Kyle MacLachlan: "Sarei sempre disposto a tornare, mai dire mai" (Di giovedì 27 agosto 2020) Kyle MacLachlan ha parlato della possibilità che in futuro David Lynch e Mark Frost decidano di realizzare nuovi episodi di Twin Peaks. Twin Peaks è tornato alcuni anni fa sugli schermi televisivi regalando ai fan un nuovo capitolo della storia ideata da Mark Lynch e David Frost e Kyle MacLachlan ha ora parlato del futuro della serie cult. L'attore è ritornato a parlare della possibilità di un ritorno sul set in occasione di un'intervista rilasciata a Collider in cui parla della sua carriera e del film Tesla di cui è protagonista. Kyle MacLachlan ha risposto al giornalista che gli ha chiesto se la storia si fosse definitivamente conclusa: "Non lo so. David Lynch è una persona ... Leggi su movieplayer

Kyle MacLachlan ha parlato della possibilità che in futuro David Lynch e Mark Frost decidano di realizzare nuovi episodi di Twin Peaks. Twin Peaks è tornato alcuni anni fa sugli schermi televisivi reg ...

Il film deve ancora uscire, ma a questo punto dice la sua Kyle MacLachlan, attore del film originale che di cult se ne intende: è stato l’agente Cooper di Twin Peaks e il marito impotente di Charlotte ...

