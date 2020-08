Twiga: si balla, Nek nel locale della Santanché – VIDEO (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo la chiusura del Billionaire al Twiga, il locale della Santanché a Forte dei Marmi, si continua a ballare. Il web inveisce contro Nek. Non è bastato il focolaio scoppiato al Billionaire a far cambiare rotta al locale della Santanché, a Forte dei Marmi, il Twiga. Secondo la Santanché il Twiga non avrebbe chiuso perché era possibile rimanere seduti ai tavoli ma non ballare, eppure… gira in rete un VIDEO che raccontano tutto un altro film. Il VIDEO incriminato in particolare ripende l’esibizione del cantante Nek in cui si vedono persone dietro le sue spalle ammassate a ballare. Niente mascherine, niente distanze di ... Leggi su bloglive

