Turismo, in Sardegna pioggia di disdette: ecco il risultato degli strilloni allarmistici (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago – Raffica di disdette e nuove prenotazioni turistiche col contagocce. La Sardegna adesso rischia un settembre nero e il motivo è facilmente deducibile. I contagi rilevati in alcuni locali notturni della Costa Smeralda, hanno scatenato gli strilloni dell’allarmismo. Di conseguenza è scattata la generale diffidenza, come se la Sardegna fosse un enorme focolaio a cielo aperto. In pratica, da isola quasi “Covid free”, nella percezione comune sembra essere diventata un luogo da evitare. Ciò è del tutto assurdo, perché non è affatto vero che si rischi maggiormente di essere infettati in una qualsiasi località turistica sarda piuttosto che altrove. Peraltro, le discoteche giudicate in toto cluster inevitabili, sono state chiuse. Un dannoso ... Leggi su ilprimatonazionale

