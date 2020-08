Turchia: Berlino, non si tratta se navi guerra schierate (Di giovedì 27 agosto 2020) BRUXELLES - "Non si arriva a sedersi al tavolo delle trattative" nel Mediterraneo orientale "se le navi da guerra sono nell'area". Cos il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, arrivando alla ... Leggi su gazzettadelsud

fattoquotidiano : MAR EGEO Ankara minaccia, Parigi si schiera con Atene. Oggi riunione in Germania [di @uskiaudino] #edicola #27agosto - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: MAR EGEO Ankara minaccia, Parigi si schiera con Atene. Oggi riunione in Germania [di @uskiaudino] #edicola #27agosto h… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Turchia, Berlino: 'Non si tratta se ci sono le navi da guerra schierate' #turchia - alex_drastico72 : RT @MediasetTgcom24: Turchia, Berlino: 'Non si tratta se ci sono le navi da guerra schierate' #turchia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Turchia, Berlino: 'Non si tratta se ci sono le navi da guerra schierate' #turchia -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Berlino Turchia, Berlino: "Non si tratta se ci sono le navi da guerra schierate" TGCOM Erdogan: 'La Turchia si prenderà ciò che le spetta'

La Turchia si prenderà "ciò che le spetta" in Egeo, Mar Nero e Mediterraneo: lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan a proposito delle crescenti tensioni sulle fonti di energia nel Medit ...

Call Of Duty: Black Ops Cold War - release date e? Ronald Reagan

Il gioco si svolge all'inizio degli anni '80 durante la Guerra Fredda, il conflitto tra Stati Uniti e Occidente contro l'URSS Quando si tratta di Call Of Duty, le fughe di notizie abbondano. Ogni anno ...

La Turchia si prenderà "ciò che le spetta" in Egeo, Mar Nero e Mediterraneo: lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan a proposito delle crescenti tensioni sulle fonti di energia nel Medit ...Il gioco si svolge all'inizio degli anni '80 durante la Guerra Fredda, il conflitto tra Stati Uniti e Occidente contro l'URSS Quando si tratta di Call Of Duty, le fughe di notizie abbondano. Ogni anno ...