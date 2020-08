Tupac e Notorious Big: all’asta i ricordi della vita dei due acerrimi rivali dell’hip-hop Usa (Di giovedì 27 agosto 2020) Sotheby’s lancia la prima asta dedicata al mondo dell’hip-hop e lo fa avvalendosi di due esponenti di punta del genere musicale: Notorious Big e Tupac Shakur. I due, che in vita erano stati rivali, si uniscono simbolicamente per l’evento – già chiacchieratissimo – ideato dalla casa d’aste internazionale. Chi si dimostrerà il “miglior offerente” potrà portarsi a casa la corona indossata e autografata da Notorious durante un servizio fotografico del 1997 tenutosi tre giorni prima della sua morte a Los Angeles. Oppure le offerte potranno andare a un archivio di 22 lettere d’amore autografate e scritte da Shakur durante l’adolescenza all’allora fidanzata del liceo. Il 15 settembre, giorno in cui ... Leggi su open.online

