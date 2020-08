Trump sfida Sleepy Joe: “Biden è in strana forma, facciamo un test antidroga” (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago – “facciamo un test antidroga”. Donald Trump ha deciso di sfidare così Joe Biden prima del primo duello televisivo in programma il 29 settembre. Il presidente Usa sostiene di non avere prove, ma che è affatto escluso che il suo rivale democratico alle presidenziali stia assumendo sostanze stupefacenti. Perché nei ultimi interventi pubblici, il rivale che ama chiamare “Sleepy Joe”, a suo avviso è apparso troppo sveglio. In quelli precedenti invece “con diverse persone non era lucido, era quasi incompetente, se non incompetente”, mentre “contro Bernie era normale”. Quindi a Trump qualcosa non quadra. “Tutto quello che posso dire è che me ne intendo abbastanza di queste cose”, ... Leggi su ilprimatonazionale

SVoxitalia : Usa 2020: Trump sfida Biden, test antidroga per duello tv - Ultima Ora - ANSA - enki1965 : RT @Massimi47715989: Usa 2020: Trump sfida Biden, test antidroga per duello tv - Ultima Ora - ANSA - adrianobusolin : RT @Massimi47715989: Usa 2020: Trump sfida Biden, test antidroga per duello tv - Ultima Ora - ANSA - Massimi47715989 : Usa 2020: Trump sfida Biden, test antidroga per duello tv - Ultima Ora - ANSA - serenel14278447 : Usa 2020: Trump sfida Biden, test antidroga per duello tv -

Ultime Notizie dalla rete : Trump sfida Sleepy Joe è troppo sveglio. Trump sfida Biden al test antidroga prima del duello tv L'HuffPost Usa, incendio sulla portaerei Bonhomme: un marinaio sospettato. A rischio i piani del Pentagono per il confronto con la Cina

Un marinaio è sospettato di avere incendiato la portaerei Bonhomme, creando la più grave perdita per la Us Navy dalla fine della seconda guerra mondiale. Un solo uomo, che avrebbe provocato danni per ...

TikTok, si è dimesso il Ceo Kevin Mayer. Verso la vendita delle operazioni Usa, per 20-30 miliardi

Kevin Mayer, l’amministratore delegato della popolare applicazione TikTok, si è dimesso, a causa delle pressioni dell’amministrazione Trump e delle accuse che la piattaforma video sia una «minaccia pe ...

Un marinaio è sospettato di avere incendiato la portaerei Bonhomme, creando la più grave perdita per la Us Navy dalla fine della seconda guerra mondiale. Un solo uomo, che avrebbe provocato danni per ...Kevin Mayer, l’amministratore delegato della popolare applicazione TikTok, si è dimesso, a causa delle pressioni dell’amministrazione Trump e delle accuse che la piattaforma video sia una «minaccia pe ...