Trump attacca l'NBA: «Ormai è un'organizzazione politica» (Di giovedì 27 agosto 2020) La presa di posizione sulle proteste anti-razziste della lega professionistica non è piaciuta al presidente.

WASHINGTON - «L'Nba è diventata come un'organizzazione politica»: così Donald Trump commenta la presa di posizione della lega professionistica del basket americano sulle proteste antirazziste. Trump h ...Nel primo giorno della Convention repubblicana, ieri 24 agosto, Donald Trump jr, il primogenito del presidente, e Nikki Haley, ex ambasciatrice all’Onu, sono stati durissimi. In mattinata Donald Trump ...