Treviso, 15enne si sente male e si spegne davanti ai genitori (Di giovedì 27 agosto 2020) Si chiamava Filippo Monego il ragazzino di 15 anni della provincia di Treviso venuto a mancare in seguito ad un malore. Ecco cosa è successo Ambulanza (fonte foto: getty images)Una tragedia ci giunge dalla marca trevigiana (nella fattispecie a Signoressa di Trevignano), dove un ragazzo piuttosto giovane (Filippo Monego) si è spento nel cuore del notte a causa di un malore improvviso. Aveva appena 15 anni, aveva tutta un futuro davanti a sé ed invece è stato strappato alla vita in un modo brutale e decisamente inaspettato. Era a casa sua con mamma Moira e papà Luigino quando si è sentito male e si accasciato al suolo. Treviso, la dinamica della prematura morte di Filippo Monego Ovviamente i genitori hanno allertato i soccorsi istantaneamente. ... Leggi su chenews

