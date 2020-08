Travaglio e il precedente della prostatite di Briatore “per nascondere” il Coronavirus (Di giovedì 27 agosto 2020) Marco Travaglio oggi torna sul misterioso motivo che ha portato Flavio Briatore al ricovero al San Raffaele. prostatite o COVID? Dopo la diagnosi della Santanché, l’intervista in cui l’imprenditore non sa se il suo tampone sia positivo o meno e la conferma del San Raffaele il direttore del Fatto ricorda che ben prima della prostatite ci sono state altre patologie famose per la loro particolarità: Il caso della prostatite per nascondere il Covid ha un precedente illustre: l’uveite diagnosticata dallo stesso prof. Zangrillo a B. che girava l’Italia a tentoni, con occhialoni neri tipo cieca di Sorrento, cercando pretesti per rinviare i suoi processi, finché il medico fiscale del tribunale ... Leggi su nextquotidiano

Caro direttore, le ragioni del referendum costituzionale sono quasi ignote. Sull’onda del populismo montante si è individuato nel taglio dei parlamentari l’obiettivo n.1. Sì, i parlamentari hanno fatt ...

Marco Travaglio contro Feltri e la virgola, Lorenzetto: "Due giorni prima, sul Fatto quotidiano...". Figuraccia epocale

Roba da andarsi a nascondere. Marco Travaglio prima fa le pulci a Vittorio Feltri per una virgola a suo giudizio sbagliata su Libero, il direttore gli risponde per le rime e come se non bastasse ci pe ...

