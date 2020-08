Tragedia a Viareggio, annega in mare per salvare l'amica della figlia (Di giovedì 27 agosto 2020) Un tunisino di 57 anni Tahar Zaidi residente a in provincia di Pistoia è annegato nelle acque antistanti uno stabilimento balneare sul viale Europa In Darsena a Viareggio. L'uomo era in compagnia ... Leggi su lanazione

Ancora una tragedia in mare nel tardo pomeriggio: un uomo di 57 anni, di origini tunisine, è annegato all'altezza dell'Altro Mare 3 in Darsena a Viareggio.. Sul posto anche la Capitaneria di Porto per ...

Viareggio, 27 agosto 2020 - Un tunisino di 57 anni Tahar Zaidi residente a in provincia di Pistoia è annegato nelle acque antistanti uno stabilimento balneare sul viale Europa In Darsena a Viareggio.

