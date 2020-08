Tour de France 2020, seconda tappa: percorso e altimetria (Di giovedì 27 agosto 2020) L’altimetria e il percorso della seconda tappa del Tour de France 2020. La Grande Boucle rimane ancora a Nizza, che rimane sede sia di partenza che di arrivo: ci sono però le prime vere salite impegnative che potrebbero portare anche alle prime lotte tra i big della classifica generale. Nei primi chilometri è infatti prevista la scalata al Col de la Colmiane (16,3 km al 6,3% medio) a cui seguirà l’ascesa al Col de Turini (14,9 km al 7,4%). Nel finale poi il Col d’Eze (7,8 km al 6,1%) che verrà parzialmente ripetuto a meno di dieci km dall’arrivo dopo un primo passaggio sulla linea del traguardo. Insomma, sembrano esserci tutti gli ingredienti per una tappa scoppiettante. seconda ... Leggi su sportface

Agenzia_Ansa : Il Tour de France pronto al via, ecco le regole anti-Covid - #VIDEO #ANSA - Gazzetta_it : Stop alle miss sul podio del Tour: “E’ sessismo”. Da quest’anno ci saranno un uomo e una donna - rides_bike : L’IMPRESA IN GIALLO DI NENCINI AL TOUR DE FRANCE 1960 Vincitore del Giro d’Italia nel 1957, terzo nell’edizione de… - zazoomblog : Tour de France 2020 prima tappa: data orari tv e streaming - #France #prima #tappa: #orari - SNAI_Official : Sabato partirà l'edizione numero 107 del Tour de France. Ben 21 tappe in tre settimane con diversi campioni a conte… -