Tour de France 2020: la programmazione Rai ed Eurosport (Di giovedì 27 agosto 2020) Dal 29 agosto fino al prossimo 20 settembre, si svolgerà la centosettesima edizione del Tour de France, di cui la partenza era prevista per lo scorso giugno ma che è stata posticipata, ovviamente, a causa della pandemia di COVID-19.Suddivisa in 21 tappe, l'edizione 2020 della Grande Boucle, che sarà blindata per ovvie ragioni, con una limitatissima presenza di pubblico, partirà da Nizza e terminerà, come da tradizione, sugli Champs Élysées, a Parigi. pubblicato su TVBlog.it 27 agosto 2020 23:09. Leggi su blogo

