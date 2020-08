Tour de France 2020, i telecronisti in tv: chi commenta la corsa su Rai ed Eurosport (Di giovedì 27 agosto 2020) Tutto pronto per il Tour de France 2020, che dal 29 agosto al 20 settembre tornerà ad essere il centro del ciclismo mondiale e uno degli eventi sportivi in assoluto più seguiti. Diverse le opzioni per gli appassionati che vorranno seguire la corsa in televisione, ma chi commenterà l’edizione numero 107 della Grande Boucle? Scopriamolo insieme. Per quanto riguarda le telecronache della Rai, Rai Sport ha annunciato in queste ore la squadra che si occuperà del Tour. La telecronaca sarà a tre voci: insieme a Francesco Pancani e Marco Saligari ci sarà anche il cicloamatore e “cantore della bici” Fabio Genovesi. Ettore Giovanelli sarà inviato in loco per le interviste, mentre tra gli ospiti dello studio post-tappa ci saranno ... Leggi su sportface

Agenzia_Ansa : Il Tour de France pronto al via, ecco le regole anti-Covid - #VIDEO #ANSA - Gazzetta_it : Stop alle miss sul podio del Tour: “E’ sessismo”. Da quest’anno ci saranno un uomo e una donna - stefanorizzato : RT @RaiSport: Speciale #Radiocrosa #TourDeFrance ?? Le parole di Sonny #Colbrelli e di Damiano #Caruso del Team Bahrain McLaren. Guarda la d… - RaiSport : Speciale #Radiocrosa #TourDeFrance ?? Le parole di Sonny #Colbrelli e di Damiano #Caruso del Team Bahrain McLaren. G… - blab_live : CICLISMO, #TourdeFrance #TDF2020 #TourDeFrance2020, si parte sabato 29 agosto da Nizza! Quote #pronostici e favorit… -