Tour de France 2020, i favoriti: Bernal per il bis ma Roglic, Pogacar e Pinot ci provano (Di giovedì 27 agosto 2020) I favoriti per la vittoria finale del Tour de France 2020, in programma dal 29 agosto al 20 settembre prossimi. La Grande Boucle, nonostante tutte le restrizioni dovute all’emergenza Covid e la particolare collocazione in calendario, si preannuncia come sempre fonte di grande spettacolo ed emozioni per tutti gli appassionati delle due ruote. Ci sono alcune assenze importanti, ma nel complesso al via si presentano tantissimi grandi interpreti delle corse a tappe. Andiamo quindi a scoprire quali sono i corridori più attesi per la lotta della classifica generale e del podio finale di Parigi. Impossibile non partire dal campione in carica: Egan Bernal si è consacrato al mondo del ciclismo con la vittoria del Tour 2019 e adesso il colombiano si presenta ai nastri di ... Leggi su sportface

