Tour de France 2020, due positivi nello staff della Lotto Soudal (Di giovedì 27 agosto 2020) A due giorni dalla partenza del Tour de France 2020, la Lotto-Soudal ha comunicato che due componenti del proprio staff sono risultati “non negativi” ai test Covid-19. Nessun coinvolgimento dei corridori, che sono risultati negativi: stando ai media belgi si tratterebbe di due massaggiatori e due meccanici, dal momento che anche i compagni di stanza dei due positivi sono stati rimandati a casa dove affronteranno la quarantena. “La sicurezza è la nostra priorità numero uno” ha spiegato il team, che si appresta ad affrontare il Tour de France con il velocista Caleb Ewan e l’ex campione del mondo Philippe Gilbert come uomini di punta. Leggi su sportface

