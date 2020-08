Torino, scappano dal ristorante cinese senza pagare e lasciano un biglietto: “Ci avete portato il Covid” (Di giovedì 27 agosto 2020) Incredibile quanto accaduto a Ciriè, alle porte di Torino. Alcuni ragazzi hanno mangiato al ristorante cinese con la formula dell’all you can eat, spendendo 180 euro complessivi, e sono scappati dal locale senza pagare. Come se non bastasse, gli autori della bravata hanno anche lasciato un biglietto vergognoso sul tavolo con su scritto: “La pu***na di tua mamma, cinesi di me***, ci avete portato il Covid”. Sdegnato il titolare del locale, più per il messaggio che per la perdita economica. Leggi su sportface

LaStampa : Il proprietario del ristorante di Ciriè: “Un episodio che suona come un’offesa a tutta la nostra comunità”. - serenel14278447 : - StudioConti : Mangiano in sette al ristorante orientale e scappano lasciando un biglietto: 'Cinesi di m... ci avete portato il Co… - MauroCobau : RT @lunato57: < Cinesi di merda ci avete portato il Covid > ... Italiani brava gente si diceva una volta... Una volta...millenni fa Mangia… - lunato57 : < Cinesi di merda ci avete portato il Covid > ... Italiani brava gente si diceva una volta... Una volta...millenni… -