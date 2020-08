Torino. La Municipale ferma due ricettatori e recupera un telefonino rubate (Di giovedì 27 agosto 2020) Ieri sera, in via Priocca, agenti dell’aliquota Antiborseggio del Reparto Operativo Specialistico della Polizia Municipale, durante un servizio programmato per i reati di microcriminalità, hanno fermato due persone per ricettazione. Gli uomini del ROS, specializzati in servizi mirati in borghese, dopo aver notato strani movimenti tra un noto ricettatore e altre due persone, sono intervenuti nel momento in cui hanno visto il passaggio di mano di un telefonino tra i sospettati. I tre sono immediatamente fuggiti, ma due di questi, dopo un breve inseguimento, sono stati fermati dagli agenti che, contemporaneamente, hanno anche recuperato il cellulare il quale, in seguito ad accertamenti, è risultato rubato. Si tratta di un trentacinquenne di nazionalità marocchina e di una ... Leggi su laprimapagina

Laprimapagina : Torino. Automobilista non si ferma all’Alt della Municipale e viene denunciato - ESPER_WasteNews : 25.000 sacchetti sequestrati a Torino sono una goccia nel mare. Quello dei sacchetti non conformi, quando non delib… - solops : Venditore abusivo sorpreso a Parco Dora dalla polizia municipale di Torino - quotidianopiem : Venditore abusivo sorpreso a Parco Dora dalla polizia municipale di Torino - zazoomblog : Torino. Automobilista non si ferma all’Alt della Municipale e viene denunciato - #Torino. #Automobilista #ferma -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Municipale Torino, non si fermano all’alt della polizia municipale Cronaca Qui 226 sanzioni in poche ore: oltre la metà per superamento dei limiti di velocità

In tre diversi punti della città, nella serata di domenica 23 agosto, la Polizia Municipale ha effettuato numerosi controlli di sicurezza stradale rilevando diverse violazioni al Codice della Strada p ...

Venditore abusivo sorpreso dalla polizia municipale: oltre 5mila euro di sanzione e sequestro della merce

Durante un sopralluogo effettuato ieri sera, martedì 25 agosto, gli agenti del Comando Territoriale V - Madonna di Campagna, Lucento, Vallette – della Polizia Municipale hanno riscontrato la presenza ...

In tre diversi punti della città, nella serata di domenica 23 agosto, la Polizia Municipale ha effettuato numerosi controlli di sicurezza stradale rilevando diverse violazioni al Codice della Strada p ...Durante un sopralluogo effettuato ieri sera, martedì 25 agosto, gli agenti del Comando Territoriale V - Madonna di Campagna, Lucento, Vallette – della Polizia Municipale hanno riscontrato la presenza ...