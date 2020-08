Tonali Milan: rilancio al Brescia, l’Inter resta dietro (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Milan insiste per Sandro Tonali: rilancio al Brescia per il centrocampista italiano che piace anche all’Inter Il Milan ha rilanciato l’offerta iniziale per Sandro Tonali, oggetto del desiderio dell’Inter e pezzo pregiato della rosa del Brescia. Come riportato da Sky Sport, il club rossonero vorrebbe sfruttare l’esitazione dei nerazzurri per tentare il sorpasso decisivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sarebbe dovuta essere la settimana della firma: Sandro Tonali, oggetto di trattativa sin da aprile fra Marotta e l’avvocato Bozzo, procuratore del gioiellino ventenne del Brescia, all’Inter con la for ...

Ibrahimovic resta al Milan: rinnovo da 7 milioni

Milano, 27 agosto 2020 - Il dado è tratto. Zlatan Ibrahimovic rompe gli indugi e, dopo una lunga trattativa, accetta l'offerta del Milan per un rinnovo a sette milioni senza bonus. Lo svedese, 39 anni ...

