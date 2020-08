Tiziano Ferro: morto il suo cane Beau: "Il suo cuore si è fermato stanotte..." (Di giovedì 27 agosto 2020) Beau non è riuscito a passare la notte: il cane di Tiziano Ferro che ha tenuto in ansia non solo il cantante ma anche i suoi fan è morto stanotte. Tiziano Ferro ha annunciato la morte del suo cane su Instagram: il cantante nei giorni scorsi aveva tenuto costantemente aggiornati i suoi follower sulla condizioni di salute di Beau che alla fine non ha retto ai postumi dell'operazione. Tiziano Ferro aveva adottato Beau ed in altro dobermann lo scorso aprile, li aveva presi da un canile dove i due cani erano stati abbandonati perchè non erano abbastanza aggressivi, Tiziano ... Leggi su movieplayer

Corriere : Morto Beau, il cane adottato da Tiziano Ferro e dal marito Victor - HuffPostItalia : 'Beau non ce l'ha fatta': muore il cane di Tiziano Ferro - LaStampa : “Beau non ce l’ha fatta”, è morto il cane di Tiziano Ferro @fulviocerutti Il messaggio di @TizianoFerro : adottate… - francobus100 : Lutto per Tiziano Ferro, l'annuncio addolorato su Instagram: «Il suo cuore si è fermato durante la notte...»… - lara_ugolini : RT @AssociazioneAlf: Ti abbracciamo forte @TizianoFerro per la perdita del tuo amato Beau ?? Grazie per aver detto ancora una volta, e anche… -