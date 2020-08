Tiziano Ferro, il dolore per il suo cane su Instagram: “Il suo cuore si è fermato” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tiziano Ferro, con parole colme di dolore, ha dato un annuncio che spezza il cuore. Il suo cane Beau, uno dei due dobermann adottato insieme al marito Victor Allen, non ce l’ha fatta. Qualche giorno fa il suo amico a quattro zampe era stato ricoverato d’urgenza per un’emorragia interna. Il suo post su Instagram ha commosso i tantissimi fan, che negli ultimi giorni avevano seguito con apprensione gli aggiornamenti del cantante sulla salute del suo cane. Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore… Adottate un ... Leggi su dilei

