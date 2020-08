Tiziano Ferro, il cane Beau non ce l’ha fatta: «Quattro mesi d’amore» (Di giovedì 27 agosto 2020) «Beau non ce l’ha fatta, il suo cuore si è fermato durante la notte». Con un tristissimo annuncio Tiziano Ferro dà l’addio all’adorato cane, che con la sua dolce presenza ha riempito negli ultimi mesi la vita del cantante. «La nostra gratitudine non ha limite, nessun limite davvero», scrive ancora l’artista, che lo scorso 26 aprile aveva aperto le porte della sua villa al nuovo amico a quattro zampe. Leggi su vanityfair

