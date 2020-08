Tivoli, incendio in un’azienda produttrice di pneumatici: sul posto i Vigili del Fuoco (Di giovedì 27 agosto 2020) Tivoli: alle 12 di questa mattina presso l’azienda produttrice di pneumatici per mezzi pesanti ‘Trelleborg’ di via Tiburtina 159, è andato in fiamme un pallet con del materiale sovrapposto. Sul posto sono arrivati 3 mezzi dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri ed il 118. Fortunatamente non ci sono feriti. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

emergenzavvf : ?? Durante l’intervento per l’#incendio di bosco a #Tivoli, un automezzo dei #vigilidefuoco è stato coinvolto dalle… - emergenzavvf : #Vigilidelfuoco al lavoro dalle 11 con quattro squadre, tre elicotteri e un #Canadair per spegnere un vasto… - CorriereCitta : Tivoli, incendio in un’azienda produttrice di pneumatici: sul posto i Vigili del Fuoco - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Incendio a Tivoli: vento sposta le fiamme e coinvolge automezzo dei soccorritori, ustionato un pompiere - romalifenews : Rogo devastante a Tivoli: gravi ustioni per un pompiere e autobotte distrutta dalle fiamme -