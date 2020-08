Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: luna di miele a Porto Ercole [FOTO] (Di giovedì 27 agosto 2020) Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara in love a Porto Ercole E pensare che fino a qualche settimana fa si parlava di una possibile crisi in atto tra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara. Era circolata la voce che la storica opinionista di Uomini e Donne e il ristoratore fiorentino si erano lasciati. Addirittura la vamp frusinate si era avvicinata nuovamente all’ex marito Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli. La coppia, infatti, è stata paparazzata insieme a Porto Ercole dove starebbe trascorrendo una specie di luna di miele all’insegna dell’amore e del relax. (Continua dopo la ... Leggi su kontrokultura

LaGio___ : Ho accettato così tanto la nuova canzone di Lauro per Baby che stanotte ho sognato che ne scriveva una per U&D con… - sofia_anelli : grazie di esistere e mi riferisco a TINA CIPOLLARI e non ovviamente Serkan cazzone avariato Bolat - amanTAEdilucas : @jiminssiah io che non so chi sia Tina Cipollari ?? - jiminssiah : @amanTAEdilucas Ti stavo per cercare in dm stavo trovando la gif giusta di tina cipollari - FredMosby_ : Ho scritto il retweet senza ricontrollare perché quando scrivo di lui mi sale il Tina Cipollari sono avvelenato -