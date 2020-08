TikTok, "vendita vicina, prezzo tra 20 e 30 miliardi di dollari" (Di giovedì 27 agosto 2020) Washington, 27 ago. (Adnkronos) - TikTok potrebbe vendere a breve le operazioni negli Usa a una cifra compresa tra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Lo riporta la Cnbc, citando fonti al corrente della questione. Il management di TikTok, secondo due fonti, non ha deciso l'acquirente e sta ancora discutendo le offerte di Oracle, Microsoft e di una terza società statunitense. E' probabile che oltre alle attività negli Usa, TikTok venda anche quelle in Canada, Australia e Nuova Zelanda. La cifra complessiva, precisano le fonti, non è ancora stata stabilita. La notizia della possibile vendita segue le dimissioni rassegnate da Kevin Mayer, l'amministratore delegato della popolare applicazione di social media, a causa delle pressioni dell'amministrazione Trump e delle ... Leggi su liberoquotidiano

Walmart: conferma partnership con Microsoft per l'acquisto di TikTok

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 ago - Walmart ha confermato la partnership con Microsoft nell'offerta di acquisizione delle operazioni Usa di TikTok. Oggi fonti della Cnbc hanno conferma ...

