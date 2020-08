TikTok, si dimette il ceo Kevin Meyer per le restrizioni di Trump (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Ceo di TikTok, Kevin Mayer, si è dimesso dalla sua carica nell’azienda colpita dalle restrizioni imposte alla app di condivisione di video dall’amministrazione Usa guidata da Donald Trump. Lo rende noto per primo il Financial Times, che cita una lettera di Mayer inviata ai dipendenti dell’azienda. Il suo ruolo verrà ricoperto ad interim dalla general manager del gruppo, Vanessa Pappas. “E’ con il cuore pesante che ho voluto farvi sapere che ho deciso di lasciare la compagnia”, scrive Mayer nella lettera di cui l’emittente televisiva cinese China Global Television Network dichiara di avere preso visione. Leggi su huffingtonpost

