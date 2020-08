TikTok, periodo nero per l’azienda: si è dimesso il Ceo Kevin Mayer (Di giovedì 27 agosto 2020) Kevin Mayer, Ceo di TikTok, ha deciso di dimettersi e lasciare l’azienda. A darne la notizia la società stessa tramite un comunicato ufficiale Brutte notizie per TikTok. La nota azienda cinese deve dire addio a Kevin Mayer, ormai ex Ceo. È stato il social network stesso, tramite un comunicato ufficiale, a darne la notizia. Vanessa … L'articolo TikTok, periodo nero per l’azienda: si è dimesso il Ceo Kevin Mayer proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

aranciared : Non avrà superato il periodo di prova?? TikTok CEO Kevin Mayer QUITS after just four months at the company… - Klartljus : a comprare roba. E per un periodo ho avuto tempo per fare pure video tiktok. Tutti gli altri proposti per ora sono… - reybenss : And that's on l'algoritmo di tiktok che per un periodo ti ha piazzata nella musical theater side dell'app per via d… - louiisluve : ho ritrovato il mio periodo d’oro grazie a due tiktok mi sento male - JustDesertsRose : [TIK TOK TIME] -