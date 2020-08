Tiburtina, paura a bordo treno: prima gli atteggiamenti molesti, poi cerca di accoltellare i poliziotti. Arrestato 47enne (Di giovedì 27 agosto 2020) Un 47enne italiano, con vari precedenti di polizia, è stato Arrestato a Roma Tiburtina dagli agenti della Polizia Ferroviaria, per i reati di violenza e minacce aggravate e possesso di oggetti atti ad offendere. Nello specifico, gli agenti sono intervenuti su richiesta del capotreno per la presenza di una persona molesta a bordo di un convoglio proveniente da Orte. Dalla descrizione fornita dal capotreno, i poliziotti hanno individuato immediatamente il 47enne, che all’atto del controllo ha mostrato da subito un atteggiamento ostile ed aggressivo. L’uomo, durante l’intervento, ha repentinamente estratto dai pantaloni un taglierino di grosse dimensioni cercando di colpire più volte gli agenti che, solo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tiburtina, paura a bordo treno: prima gli atteggiamenti molesti, poi cerca di accoltellare i poliziotti. Arrestato … - il_pescara : VIDEO | Paura a Pescara, scoppia un incendio in un palazzo sulla Tiburtina - MattiaMasciant1 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #26agosto #mercoledì #pescara Fiamme ed esplosioni in un palazzo, paura in via Tiburtina / VIDEO E FOTOGALLERY http… - Il_Centro : #Abruzzo #26agosto #mercoledì #pescara Fiamme ed esplosioni in un palazzo, paura in via Tiburtina / VIDEO E FOTOGAL… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiburtina paura VIDEO | Paura a Pescara, scoppia un incendio in un palazzo sulla Tiburtina IlPescara VIDEO - Paura a Pescara, scoppia un incendio in un palazzo sulla Tiburtina

Per cause ancora da chiarire, il rogo è scoppiato in un appartamento e ha interessato tutto il quarto piano dell'edificio. Sul posto la polizia, la Croce Rossa e i vigili del fuoco. Questi ultimi sono ...

Roma, a Tiburtina addio test sui pullman dall'Est. E i tassisti rifiutano i passeggeri stranieri

Sforzo necessario, quello che ha predisposto l’organizzazione dei tamponi a chi sbarca negli aeroporti della Capitale, ma chi viaggia in pullman? I paesi da bollino rosso, Grecia, Spagna, Croazia e Ma ...

Per cause ancora da chiarire, il rogo è scoppiato in un appartamento e ha interessato tutto il quarto piano dell'edificio. Sul posto la polizia, la Croce Rossa e i vigili del fuoco. Questi ultimi sono ...Sforzo necessario, quello che ha predisposto l’organizzazione dei tamponi a chi sbarca negli aeroporti della Capitale, ma chi viaggia in pullman? I paesi da bollino rosso, Grecia, Spagna, Croazia e Ma ...