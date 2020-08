Thiago Silva verso il Chelsea, la moglie lancia un indizio social (Di giovedì 27 agosto 2020) Thiago Silva al Chelsea è questione di giorni. Dopo la cocente sconfitta in finale di Champions League con il suo Psg, Silva ha voluto cambiare aria ripartendo proprio da Londra dopo aver accettato la corte dei Blues. E sui social è la moglie Isabele a lanciare un piccolo indizio dopo aver repostato un tifoso parigino che saluta l’ormai ex capitano all’ombra della Tour Eiffel. Foto: instagram Thiago Silva L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

