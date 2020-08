Thiago Silva a Milano… per le visite mediche con il Chelsea (Di venerdì 28 agosto 2020) Thiago Silva ha sostenuto le visite mediche con il Chelsea a Milano: domani la firma sul contratto biennale Thiago Silva si è riavvicinato a Milano, ma solamente per una giornata. Nel pomeriggio, il difensore brasiliano ha fatto visita al capoluogo lombardo per sostenere le visite mediche con il Chelsea. Come riportato da Sky Sport, l’ex Paris Saint-Germain firmerà domani il contratto biennale che lo legherà ai Blues fino al 2022. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Chelsea, visite mediche a Milano per #ThiagoSilva: le immagini - DiMarzio : Il saluto del #PSG a #ThiagoSilva: 'Farai sempre parte della famiglia e della storia del club' - DiMarzio : Futuro in Premier League per Thiago Silva che ha accettato l'offerta del #Chelsea: i dettagli - HCE__ : Intercettato oggi Thiago Silva che ha fatto le visite mediche del Chelsea stranamente a Milano (DM) - BozoMilano : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Chelsea, visite mediche a Milano per #ThiagoSilva: le immagini -