The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca: trama, cast e streaming del film (Di giovedì 27 agosto 2020) The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca: trama, cast e streaming del film Questa sera, 27 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca, film drammatico del 2013 scritto e diretto da Lee Daniels con protagonista Forest Whitaker. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’articolo di giornale A Butler Well Served by This Election, scritto dal giornalista Wil Haygood e pubblicato sul The Washington Post, che narra la vicenda di Eugene Allen (nel film chiamato Cecil Gaines), maggiordomo della ... Leggi su tpi

zazoomblog : Stasera in tv The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca: trama cast e curiosità - #Stasera #Butler #maggiordomo… - TvItaMemories : #StaseraInTv (27 agosto 2020) #Rai1 - #IoTiSalverò #Rai2 - #Castrocaro2020 #Rai3 - #HudsonERex #Rete4 - The Butler… - Astralus : Stasera in tv: 'The Butler - Un maggiordomo alla Casa bianca' su Rete 4 - cineblogit : Stasera in tv: 'The Butler - Un maggiordomo alla Casa bianca' su Rete 4 - toysblogit : Stasera in tv: 'The Butler - Un maggiordomo alla Casa bianca' su Rete 4 -