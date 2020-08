Tfue e FaZe Clan, risolta la controversia legale. Le parti si separano e si augurano “buona fortuna” (Di giovedì 27 agosto 2020) La star di Twitch Turner “Tfue” Tenney e l’organizzazione di esports FaZe Clan hanno finalmente risolto la loro battaglia legale, come riportato dalle autorevoli testate Forbes e The Esports Observer. Entrambe le parti hanno concordato di separarsi e si sono augurati a vicenda “buona fortuna per gli sforzi futuri”, come emerso in una dichiarazione rilasciata da entrambi i loro rappresentanti legali. La causa, durata più di un anno, era dovuta al fatto che l’organizzazione FaZe Clan fungeva da agente di Tenney e presumibilmente controllava i suoi accordi di sponsorizzazione. “FaZe e Turner Tenney sono lieti di annunciare che hanno risolto le loro controversie“, si legge nella dichiarazione. “Le ... Leggi su esports247

esports247_it : Tfue e FaZe Clan, risolta la controversia legale. Le parti si separano e si augurano 'buona fortuna'… -

Ultime Notizie dalla rete : Tfue FaZe Fortnite: conclusa la disputa tra Tfue e FaZe Clan vigamusmagazine