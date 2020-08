Terremoto nelle Marche: scossa avvertita dalla popolazione, paura all'alba (Di giovedì 27 agosto 2020) vicino a . Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata a Cerreto d'Esi, nell'Anconetano. Ne dà notizia l' , Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. DATI ML 3.5 ore 04:46 IT del 27-08-2020 a 5 km N Cerreto d'Esi, AN, Prof=6Km - INGVterremoti, @INGVterremoti, L'epicentro del sisma è stato localizzato a 5 km da Cerreto, l'ipocentro è a una profondità di 6 km. Non si ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Scoperto nesso tra terremoti Appennino e CO2 nelle falde #terremoto - SkyTG24 : Terremoti sull’Appennino, c'è un legame con la presenza di anidride carbonica nelle falde - emergenzavvf : #24Agosto, 4 anni fa la scossa di #terremoto che colpì #Amatrice (RI) e le comunità vicine nelle Marche, in Umbria… - ParaBellum____ : RT @_DAGOSPIA_: LA TERRA TREMA – SCOSSA DI TERREMOTO NELLE MARCHE, A CERRETO D’ESI (PROVINCIA DI ANCONA) - CaioGCM : RT @_DAGOSPIA_: LA TERRA TREMA – SCOSSA DI TERREMOTO NELLE MARCHE, A CERRETO D’ESI (PROVINCIA DI ANCONA) -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto nelle TERREMOTO in provincia di ANCONA, nelle MARCHE, a Cerreto D'Esi. Magnitudo 3.5. Ecco QUI i DETTAGLI iLMeteo.it TERREMOTO PAPUA-NUOVA GUINEA, scossa di magnitudo 5 a Kimbe, tutti i dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 5, si è verificata alle ore 07:00 con epicentro nei pressi di Kimbe, Papua-Nuova Guinea. La profondità stimata è stata di circa 93.1 Km. Potete monitorare tutte le ...

ULTIM'ORA Terremoto, la terra trema nelle Marche. Scossa 3.5 nell'anconetano

I sismografi dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato, alle 4.46, una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nell'area di Cerreto d'Esi, nell'anconetano. La profondità è stata ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 5, si è verificata alle ore 07:00 con epicentro nei pressi di Kimbe, Papua-Nuova Guinea. La profondità stimata è stata di circa 93.1 Km. Potete monitorare tutte le ...I sismografi dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato, alle 4.46, una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nell'area di Cerreto d'Esi, nell'anconetano. La profondità è stata ...