Terremoto Italia, registrata forte scossa. Paura tra gli abitanti: i dettagli (Di giovedì 27 agosto 2020) Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 3.5: avvertita dalla popolazione La terra torna a tremare nella notte nelle Marche. Una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata alle ore 4:46 a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, a 6 chilometri di profondità. È quanto registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nella notte, alle 4.46, a Cerreto d'Esi, nell' Anconetano. Ne dà notizia l'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 5 km da Cerreto, l'ipocentro è a una profondità di 6 km. Non si hanno notizie di danni a persone o ... Leggi su howtodofor

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella nella ricorrenza del #terremoto dell'Italia Centrale: - emergenzavvf : #24Agosto, 4 anni fa la scossa di #terremoto che colpì #Amatrice (RI) e le comunità vicine nelle Marche, in Umbria… - matteosalvinimi : Un abbraccio ai Veronesi e a tutti gli Italiani colpiti da disastri e maltempo, nel giorno dell’anniversario del te… - whistle160808 : RT @Stefy_1987: Ad ogni scossa di #terremoto continuate a scrivere che il 2020 non ci dà tregua, come se l'Italia non fosse una Nazione ad… - DavidBlack1980 : RT @Stefy_1987: Ad ogni scossa di #terremoto continuate a scrivere che il 2020 non ci dà tregua, come se l'Italia non fosse una Nazione ad… -