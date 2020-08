Terremoto Centro Italia: scossa in provincia di Macerata [MAPPE e DATI] (Di giovedì 27 agosto 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Macerata. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata alle ore 17.09. Il sisma ha avuto epiCentro a Sarnano, in provincia di Macerata, mentre ipoCentro a 23.3 Km di profondità.L'articolo Terremoto Centro Italia: scossa in provincia di Macerata MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

GassmanGassmann : #24agosto2016 un abbraccio a tutti coloro che persero amici e parenti nel terremoto che colpì il centro Italia. Un… - Raiofficialnews : #24agosto2016: sono le 3:36 quando un sisma di magnitudo 6.0 colpisce il centro Italia, provocando 299 vittime. La… - TeresaBellanova : Sono trascorsi 4 anni dal terribile terremoto di #Amatrice, che distrusse il centro Italia e uccise 299 persone. Il… - notvenusbutmars : Di nuovo scossa di terremoto nelle Marche. Pure se non l’ho sentita perché abito nel medio Abruzzo costiero, non st… - AGiambart : RT @LaviniaNocelli: Oggi sono quattro anni dal terremoto che ha distrutto il centro Italia, lasciando viva tra le macerie delle Marche, del… -