Terremoto Ancona oggi 27 agosto 2020: magnitudo ed epicentro (Di giovedì 27 agosto 2020) Terremoto Ancona oggi, nella notte di giovedì 27 agosto 2020: una scossa di magnitudo discretamente leggera ha colpito un paesino in provincia di Ancona. Diversi minuti dopo una sequenza di microscosse irrilevanti e inavvertite dalla popolazione, ha colpito Poggio San Vicino, un paesino a 45 minuti di distanza dal primo epicentro, in provincia di Macerata. La prima scossa, tuttavia, è stata avvertita in tutta la zona di Macerata.Segui Termometro Politico su Google News Terremoto Ancona 27 agosto 2020: magnitudo, epicentro e ipocentro La scossa di Terremoto che stanotte ha colpito Cerreto ... Leggi su termometropolitico

SkyTG24 : Terremoto di magnitudo 3.5 nell'Anconetano: nessun danno segnalato - TgrRai : #Terremoto di magnitudo 3.5 alle 4:46 a Cerreto d'Esi, #Ancona. Scossa avvertita anche a Fabriano e in varie locali… - GHERARDIMAURO1 : Terremoto di magnitudo 3.5 vicino Ancona - Susannagr17 : Terremoto di magnitudo 3.5 vicino Ancona - Ultima Ora - ANSA - Cleuzz1 : Domenica 'l'uragano' a Verona che ha fatto il devasto... Ora il #terremoto vicino ad Ancona... È palese che qualcos… -