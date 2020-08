Terremoto Ancona, forte scossa nel marchigiano: i dettagli (Di giovedì 27 agosto 2020) Una nuova scossa di Terremoto ha colpito la provincia di Ancona. Andiamo a vedere tutti i dettagli sul sisma verificatosi questa mattina. Continua ad essere fortemente sismica la zona del Centro Italia. Infatti anche questa mattina presto, una nuova scossa di Terremoto ha svegliato la provincia di Ancona. Stando a quanto riportato dall’Istituto Nazionale di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Terremoto di magnitudo 3.5 nell'Anconetano: nessun danno segnalato - TgrRai : #Terremoto di magnitudo 3.5 alle 4:46 a Cerreto d'Esi, #Ancona. Scossa avvertita anche a Fabriano e in varie locali… - MimidiRosa1 : RT @dukana2: #Terremoto magnitudo 3.5 vicino #Ancona #Marche ...intanto, in #Basilicata, continuano a trivellare e reiniettare merda tossic… - LuciaLaVita1 : RT @Barbaga3Gaetano: Terremoto Ancona oggi, scossa di magnitudo 3.5 - dukana2 : RT @dukana2: #Terremoto magnitudo 3.5 vicino #Ancona #Marche ...intanto, in #Basilicata, continuano a trivellare e reiniettare merda tossic… -