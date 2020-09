Teoria di Gestalt e la fotografia (Di giovedì 27 agosto 2020) Hai mai guardato le nuvole e visto una forma riconoscibile come la figura di un animale? Quello che stai guardando non è altro che nuvole nel cielo. Ma quello che la tua mente sta facendo è prendere quelle nuvole e metterle insieme in una forma riconoscibile. Ovvero sta applicando la Teoria di Gestalt. Benvenuti alla Teoria di Gestalt “Gestalt” in tedesco significa “forma”. La Teoria della Gestalt si è evoluta negli anni Venti per cercare di spiegare i vari modi in cui le persone percepiscono il mondo che le circonda. Questa Teoria presuppone che, di fronte a una scena visivamente caotica, la nostra mente semplifichi la scena in forme e modelli più riconoscibili che ci sono familiari. Secondo questa ... Leggi su fotografareindigitale

