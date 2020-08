Tennis, Djokovic vola e punta al record nei Masters 1000 (Di giovedì 27 agosto 2020) Prosegue l'inarrestabile cammino di Novak Djokovic che nel Masters 1000 di Cincinnati - in corso di svolgimento a Flushing Meadows - irrompe alle semifinali superando per 6-3 6-1 il tedesco Jan ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #tennis #Djokovic vola e punta al record nei #Masters1000. Donne, stop per il caso #Blake - sportli26181512 : Masters 1000 Cincinnati, Djokovic batte Struff e vola in semifinale: troverà Bautista-Agut: Il numero uno del mondo… - dragonerossoen1 : RT @sportface2016: #CincinnatiOpen, Novak #Djokovic: 'Ho giocato bene: ora Bautista Agut che è nelle migliori condizioni' - sportface2016 : #CincinnatiOpen, Novak #Djokovic: 'Ho giocato bene: ora Bautista Agut che è nelle migliori condizioni' - RaiSport : ?? #Cincinnati, #Djokovic in semifinale Il numero uno al mondo ha superato in due set il tedesco Jen-Lennard #Struff… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Djokovic Djokovic vola e punta al record nei Masters 1000 La Gazzetta dello Sport ATP Cincinnati: Berrettini si arrende ad Opelka, avanza Djokovic e Murray è fuori

Matteo Berrettini non supera l’ostacolo Opelka agli ottavi finale del torneo di Cincinnati ed esce di scena prematuramente. Il tennista italiano non è riuscito a opporre resistenza alle cannonate dell ...

Tennis: Djokovic in semifinale

Novak Djokovic (ATP 1) non ha avuto grossi problemi nel raggiungere le semifinali di Cincinnati. Il serbo ha impiegato solo 62' per liquidare la pendenza Jan-Lennard Struff (34) con il chiaro punteggi ...

Matteo Berrettini non supera l’ostacolo Opelka agli ottavi finale del torneo di Cincinnati ed esce di scena prematuramente. Il tennista italiano non è riuscito a opporre resistenza alle cannonate dell ...Novak Djokovic (ATP 1) non ha avuto grossi problemi nel raggiungere le semifinali di Cincinnati. Il serbo ha impiegato solo 62' per liquidare la pendenza Jan-Lennard Struff (34) con il chiaro punteggi ...