“Tenet”, un Nolan da cineteca da vedere al cinema (Di giovedì 27 agosto 2020) Ieri sera abbiamo fatto una cosa vintage: siamo andati in un cinema come struttura fisica e non vi entravamo dai primi di marzo del 2020. L’occasione è stata quella di vedere “Tenet” l’ultimo film di Christopher Nolan, quello che sulla carta si presentava come un thriller apocalittico con molta action, un qualcosa che non saremmo mai andati a vedere, se non fosse per quella firma: CN. Ebbene credevamo di andare a vedere “Tenet” invece ci siamo trovati di fronte una nuova saga di Interstellar che per caso aveva la forma del thriller-action. Un non meglio identificato “Il protagonista”, agente americano (un sorprendente John David Washington), si trova coinvolto in un’azione antiterroristica all’Opera di Kiev. Pensando di essere morto si ... Leggi su ilnapolista

WarnerBrosIta : “Quello che posso darti è una parola” #TENET, l'ultimo film di Christopher Nolan, è ora al cinema:… - WarnerBrosIta : La corsa contro il tempo è appena cominciata. #TENET, l'ultimo film di Christopher Nolan è solo al cinema! L'hai g… - WarnerBrosIta : Impazienti di vedere #TENET al cinema? Stasera su 100x100CINEMA su @Skyitalia Cinema 1 e Sky Cinema 2 alle 21:00 no… - Pierpaolorusso8 : RT @repubblica: 'Tenet', criptico e spettacolare: il film di Nolan riaccende le sale - repubblica : 'Tenet', criptico e spettacolare: il film di Nolan riaccende le sale -

Ultime Notizie dalla rete : “Tenet” Nolan